WWE RAW EN VIVO ONLINE: Shawn Michaels y The Bella Twins vuelven a la acción

La WWE llevará a cabo este lunes 3 de septiembre el capítulo 1319 de Monday Night Raw desde las instalaciones del Schottenstein Center de Columbus, Ohio. El show de esta noche empezará a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) y se transmitirá EN VIVO ONLINE por señal de Fox Sports 2 y Libero.pe. Asimismo, marcará el regreso del mítico Shawn Michaels.

Y es que el famoso ‘rompe corazones’ hablará sobre la histórica pelea que se viene entre The Undertaker y Triple H en Super Show-Down, que se realizará el siguiente 6 de octubre en Australia. Por otro lado, The Bella Twins también vuelven a la acción y lucharán ante The Riott Squad. Nikki podría reaparecer en Evolution; mientras que Brie estará en Hell in a Cell junto a Daniel Bryan.

PUEDES VER: ¡ATANGANA! The Undertarker y Triple H volverán a enfrentarse en la WWE

El feudo entre Braun Strowman y Roman Reigns recién comienza dado que la semana pasada el dueño del maletín de Money in the Bank se alió con Dolph Ziggler y Drew McIntyre. Los tres le metieron una tremenda paliza al actual campeón universal y también a Dean Ambrose y Seth Rollins, quienes intentaron ayudarlo. ¿The Shield responderá?

NO TE LO PIERDAS: WWE RAW: Braun Strowman y Roman Reigns se enfrentarán en 'Hell in a Cell'

The B-Team se enfrentará a The Revival por el Campeonato en Parejas de la marca roja. Dash Wilder y Scott Dawson vencieron a Bo Dallas y Curtis Axel respectivamente en combates individuales; por lo que esperan hacerse con los títulos.

Ronda Rousey tiene pactado aparecer hoy lunes y quizás deberá cuidarse la espalda debido a que Alexa Bliss anda preparando más de un plan con el fin de recuperar su cinturón femenino. Ambas se medirán nuevamente en el evento de la Celda Infernal.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

EXCLUSIVE: The @BellaTwins are back "home" and have a few choice words for The #RiottSquad ahead of their match tonight on #RAW! pic.twitter.com/MPOUiNYDhf