¡ATANGANA! The Undertarker y Triple H volverán a enfrentarse en la WWE

Arde la WWE. El último evento de SummerSlam dejó a más de uno con la boca abierta al anunciarse la resurrección de una vieja rivalidad en el ring. The Undertaker y Triple H se volverán a ver las caras el próximo 6 de octubre cuando se realice en Australia el Show-down 2018.

Durante el Summer Slam 2018 realizado en New York el último domingo, se revelaron a través de las pantallas gigantes la pelea entre el 'Enterrador' y el 'Juego' pactada para el mes de octubre, pelea de la que ya se tienen muchas expectativas pues ambos no se enfrentan desde Wrestlemania XXVIII en el 2012.

En el último combate The Undertaker logró vencer a Triple H en el Hell in a Cell teniendo a Show Michaels como réferi, en aquella oportunidad el 'Hombre Muerto' venció a al 'Rey de Reyes' alargando su hegemonía en Wrestlemania 20-0.

Por ende la batalla a realizarse en el Melbourne Cricket Ground de Melbourne ante casi 100 mil espectadores, promete emociones de principio a fin y más de una sorpresa.

At #WWESSD, it's The #Undertaker vs. @TripleH for the LAST TIME EVER in Melbourne, Austraila! pic.twitter.com/2KIsb0C0Pn