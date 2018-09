Serena Williams clasificó a semifinales del US Open 2018 tras derrotar a Karolina Pliskova

La tenista Serena Williams se impuso a la checa Karolina Pliskova en los cuartos de final del US Open 2018 tras un duelo que duró una hora y 26 minutos. Así, la norteamericana escaló posiciones y volverá al top 20 del ránking.



Williams no tuvo que esforzarse mucho para ganar con parciales de 6-4 y 6-3.

Williams disputará la semifinal del US Open 2018 contra la letona Anastasija Sevastova, décimo octava del mundo, que venció este martes a la defensora del título, la estadounidense Sloane Stephens, por 6-2 y 6-3.

The Queen 👑 is back! Nearly 21 years after picking up her first Top 10 win over Mary Pierce, @serenawilliams scores her 172nd career Top 10 win tonight...#USOpenhttps://t.co/9ScVaXaJtl pic.twitter.com/FqeCdCUtMX