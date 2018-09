¡Terrible! El acto de deslealtad de un piloto en plena carrera del GP de San Marino [VIDEO]

Un terrible acto de deslealtad en el motociclismo se presenció este fin de semana en el Gran Premio de San Marino. Durante el circuito de Misano, el corredor Romano Fenati presionó el freno de su rival y compatriota, Stefano Manzi, en un acto que pudo costar una pérdida humana. El lamentable hecho viene dando vuelta en YouTube.

Según datos de telemetría, Manzi pasó de una velocidad de 217 k/m a 121 k/m en solo siete metros. El piloto se desequilibró y tambaleó por un breve lapso. Afortunadamente, se logró estabilizar con la moto y evitó un accidente mayor.

Como era de esperarse, la irresponsabilidad del conductor fue debidamente sancionada, ya que el panel de comisarios del GP de San Marino lo sancionó por infringir el artículo 1.21.2 del reglamento del certamen, cuya normativa explica: "Los pilotos deben competir de una manera responsable de tal manera que no causen daños a otros competidores o participantes, tanto en el circuito como en la calle de talleres". De esta manera, fue expulsado de la carrera y se perderá las dos carreras próximas, las de Aragón y Tailandia.

Además, el entonces equipo del desleal piloto, el Martinelli Snipers, anunció su expulsión: “Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida de otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera. Desde este momento, ya no participará en una carrera con el Marinelli Snipers Team”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Romano se ve involucrado en un acto parecido. En el año 2015, en el "warm up" del Moto3 en Argentina, el piloto pateó a Niklas Ajo en plena carrera. Para fortuna de muchos el acto no produjo ningún daño grave.