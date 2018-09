Anthony Joshua vs Alexander Povetkin EN VIVO ONLINE vía Azteca y Space: horario, canales de televisión y cartelera de la pelea de box en Wembley

Anthony Joshua y Alexander Povetkin quedaron listos para la guerra que sostendrán este sábado 22 de septiembre desde las 11.30 a.m. (con la peleas preliminares) y 4.00 p.m. (main card) en el mítico estadio de Wembley, Londres (Inglaterra). El boxeador británico hará defensa de sus cinturones de la IBF, la OMB y la AMB, frente al ruso en la categoría peso pesado. La pelea se transmitirá EN VIVO ONLINE y DIRECTO vía TV Azteca, Space Boxing, DAZN y Sky Sports Box Office PPV.

Tras la victoria por decisión unánime sobre el australiano Joseph Parker, el británico Anthony Joshua (21 victorias y ninguna derrota, 20 por KO) espera un mejor reto de parte del ruso Alexander Povetkin (34 victorias y una derrota, 24 por KO), quien viene de vencer a David Price, a quien ganó por nocaut en una reñida batalla. Sobre todo cuando tendrá al público de Wembley a su favor- Se espera un presión enorme para el boxeador local.

"Espero tumbarlo (a Alexander Povetkin) en el octavo asalto. Sí, estoy concentrado. He llegado a un escenario en el que tengo un mundo profundo y mi corazón es grande. En el combate, me he probado a mí mismo una y otra vez. Mis entrenadores se preguntan qué haré en el combate, así que a veces les digo que me peguen porque sé cómo lanzar golpes. Sé cómo pelear, pero la pregunta es qué puedo tomar cuando vuelva", dijo Anthony Joshua.

"Así que con Alexander Povetkin, estoy completamente concentrado, pero también centrado en tener una buena pelea, y no me importa salir con un ojo morado y una nariz cortada porque quiero dar un poco para tomar un poco", agregó el británico.

Alexander Povetkin, por su parte, no teme a la alta asistencia de ciudadanos británicos que irán a apoyar a Anthony Joshua en Wembley y promete hacerse con los tres cinturones esta noche.

“Tenemos dos escenarios: si Anthony Joshua decidirá tener un estruendo, o mantendrá la distancia. “Nunca hay pensamientos de perder. Pienso en llegar al ring y ganar. Hago todo por eso “, aseguró Alexander Povetkin.

Estos son los detalles básicos de todo el evento de la pelea entre Anthony Joshua y Alexander Povetkin, cómo puede ver la tarjeta, dónde puede ver una transmisión en vivo, hora de inicio del evento principal y más.

CANALES, GUÍA TV: ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN

Perú: Space y Space BOXING.

Estados Unidos: DAZN.

México: TV Azteca y Space BOXING.

Inglaterra: Sky Sports Box Office PPV

Colombia: Space y Space BOXING.

Ecuador: Space y Space BOXING.

Venezuela: Space y Space BOXING.

Argentina: Space y Space BOXING.

Chile: Space y Space BOXING.

Brasil: Space y Space BOXING.

Uruguay: Space y Space BOXING.

Paraguay: Space y Space BOXING.

Escocia: Sky Sports Box Office PPV

Irlanda: Sky Sports Box Office PPV

Irlanda del Norte: Sky Sports Box Office PPV

Gales: Sky Sports Box Office PPV

Canadá: DAZN.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

Dinamarca: DAZN.

Austria: DAZN.

Suiza: DAZN.

Alemania: DAZN.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN

Perú: 11.30 a.m. / 4.00 p.m.

México: 11.30 a.m. / 4.00 p.m.

Colombia: 11.30 a.m. / 4.00 p.m.

Ecuador: 11.30 a.m. / 4.00 p.m.

Estados Unidos: 12:30 p.m. / 5:00 p.m. (EDT)

Estados Unidos: 09:30 a.m / 2:00 p.m. (PDT)

Argentina: 1.30 p.m. / 6.00 p.m.

Chile: 1.30 p.m. / 6.00 p.m.

Paraguay: 1.30 p.m. / 6.00 p.m.

Uruguay: 1.30 p.m. / 6.00 p.m

España: 6.30 p.m. / 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 5.30 p.m. / 10.00 p.m.

Venezuela: 12.30 p.m. / 5.00 p.m.

Nicaragua: 10.30 a.m. / 3.00 p.m.

Brasil: 2.30 p.m. / 7.00 p.m.

Italia: 5.30 p.m. / 10.00 p.m.

Alemania: 5.30 p.m. / 10.00 p.m.

Francia: 5.30 p.m. / 10.00 p.m.

Inglaterra: 4.30 p.m. / 9.00 p.m.

Rusia: 4.30 p.m. / 9.00 p.m.

Costa Rica: 10.30 a.m. / 3.00 p.m.

Panamá: 11.30 a.m. / 4.00 p.m.

El Salvador: 10.30 a.m. / 3.00 p.m.

Japón: 1.00 a.m. / 6.00 a.m. (domingo 23 de septiembre)

Corea del Sur: 1.00 a.m. / 6.00 a.m. (domingo 23 de septiembre)

Australia: 2.00 a.m. / 7.00 a.m. (domingo 23 de septiembre)

Nueva Zelanda: 4.00 a.m. / 9.00 a.m. (domingo 23 de septiembre)

China: 12.00 a.m. / 5.00 a.m. (domingo 23 de septiembre)

Rusia: 6.30 p.m. / 11.00 p.m. (domingo 23 de septiembre)

CARTELERA EN VIVO FIGHT CARD: ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN

Anthony Joshua vs. Alexander Povetkin (12 rounds, heavyweights)

Luke Campbell vs. Yvan Mendy (12 rounds, lightweights)

Matty Askin vs. Lawrence Okolie (12 rounds, cruiseweights)

David Price vs. Sergey Kuzmin (10 rounds, heavyweights)

Shakram Giyasov v Julio Laguna (8 rounds, welterweights)

PRELIMINARES: ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN

Chris Kongo vs. Petar Alexandrov (4 rounds, welterweights)

Dana Zaxo vs. Toni Bilic (4 rounds, light heavyweights)

¿CÓMO VER VÍA PPV (PAGUE POR VER) LA PELEA ENTRE ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN?

Sky Box Office PPV tendrá la lucha para los televidentes del Reino Unido un costo de £ 19.95, y se elevará a £ 24.95 en el día de la pelea.

Los suscriptores del Reino Unido, a través de su casilla o en línea, el teléfono: 03442 410 888. Si llama desde la República de Irlanda, es: 0818 220 225.

En el Reino Unido, Sky Sports Box Office ofrece a los televidentes la posibilidad de comprar y ver la pelea entre Anthony Joshua y Alexander Povetkin en línea. La acción de la cartelera se puede ver de forma gratuita aquí en nuestro minuto a minuto. Para los suscriptores de DAZN, habrá una transmisión en vivo de todo el evento desde la primera pelea hasta el evento principal. DAZN está disponible en los Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón, Dinamarca, Austria, Suiza y Alemania. Aquellos en los Estados Unidos que no están suscritos a DAZN pueden inscribirse en una prueba gratuita de 30 días .

APUESTAS: ANTHONY JOSHUA VS. ALEXANDER POVETKIN

Gana Anthony Joshua 1/10

Gana Alexander Povetkin 7/1

Empate 50/1