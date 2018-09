Anthony Joshua vs Alexander Povetkin VER ENVIVO: pelea por el título mundial de peso pesado

Anthony Joshua es el actual campeón de peso completo de la AMB, OMB y la FIB, por lo que saldrá en la defensa de sus títulos ante el exmonarca, el ruso Alexander Povetkin, en el imponente Estadio de Wembley. El boxeador británico estará ante una afición de más de 90 mil espectadores que lo apoyarán desde las gradas esperando vencer a Povetkin, que llega de la mejor forma a este duelo ya que mantiene una racha de ocho victorias consecutivas en el boxeo.

En la actualidad, el británico Joshua de 28 años es el máximo campeón de los pesos completos al vencer al que todo mundo creía imbatible, el ucraniano Wladimir Klitschko por K.O. técnico tras once duros asaltos. Después de su gran victoria, defendió en dos ocasiones su título. Fue ante rivales de menor jerarquía como Carlos Takam y Joseph Parker. En el pesaje realizado por la mañana, 'AJ' hizo 246.5 libras mientras que su contrincante, 222.

Esta pelea será especial para el retador ruso de 39 años ya que a pesar de contar con solo una derrota en su récord (fue ante el ucraniano Wladimir Klitschko), su carrera deportiva se vio envuelto en el escándalo tras dar positivo en dos pruebas de dopaje por lo que su pelea con Deonaty Wilder, fue suspendida. Alexander irá por la hazaña, ya que en una misma noche, tratará de conquistar tres campeonatos mundiales en la máxima categoría.

'AJ' mantiene una buena marca de 21-0 con 20 nocauts y en caso de vencer a Alexander Povetkin, podría enfrentar a otro peso pesado de esta categoría, como lo es el 'Bombardero de Bronce' Deontay Wilder, que venció a Tyson Fury por la faja del Consejo Mundial de Boxeo. Esto será más que un incentivo para Joshua ya que quiere seguir demostrando por qué es el campeón vigente.

