¡Histórico! Jorge Cori consigue la primera medalla de oro de Perú en unas Olimpiadas de Ajedrez

El Gran Maestro Jorge Cori alzó su nombre en lo más alto de las Olimpiadas de Ajedrez en Batumi (Georgia), al conseguir la medalla de oro para Perú a nivel individual, marcando un hecho histórico dado que el país nunca la había obtenido.



Cori registró 6 victorias, 1 empate y 0 derrotas. Con ello, la gran campaña del ajedrecista peruano se vio premiada con la presea dorada en la Olimpiada de Ajedrez.

Los mejores rendimientos de Cori los tuvo al derrotar al chino Wei Yi y empatando con Nepo.

Jorge Cori from #Peru has already secured the gold medal in the third board, undefeated with 6 victories and 1 draw (against Nepomniachtchi). His tournament performance is above 2900! 😮 pic.twitter.com/dgSWJFcEml