Exluchador de WWE ganó en su debut en el Bellator [VIDEO]

El exluchador de WWE, Jack Swagger, inicio con pie derecho su debut en el MMA (artes marciales mixtas) tras vencer, al peleador JW Kiser, en el primer asalto de un encuentro pactado a tres asaltos, en la conocida promotora Bellator. Jake Hager, conocido en el mundo de la Lucha Libre como "Jack Swagger", dominó el combate desde el principio a Kiser, lastimandolo con codazos hasta que cayera al suelo. Ya casi noqueado Hager le hizo un llave al brazo, que obligó al rival a rendirse.

👊@RealJackSwagger 👊comes away with the W tonight!

Were you watching when he made history coast to coast on @ParamountNet and simulcast on @DAZN_USA?#Bellator214 pic.twitter.com/VKSadMgEiC