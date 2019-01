Expeleador de UFC rescata a mujer que estaba siendo golpeada en la calle por un hombre

El expeleador de la división peso pesado de UFC, el bosnio Denis Stojnic, ha ganado más popularidad de la que ya tenía en su ciudad natal Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, debido una heroica acción en la que logró salvarle la vida a una indefensa joven quien era golpeada por un hombre a la salida de una discoteca, que es propiedad de 'The Menace' ('La Amenaza').

Las cámaras de seguridad captaron todo el incidente. En el material que presentó la Policía de Sarajevo se observa como una mujer se dirige para irse a su casa. Sin embargo, no esperaba ser interceptada por un sujeto que le empezó a gritar y, luego, la jaló de los cabellos para después empujarla en dirección de un vehículo. El abusador intentaba meter a la joven dentro de la parte trasera de un auto para ultrajarla, según se afirma en el informe de las autoridades, y ahí fue cuando apareció Denis Stojnic.

'The Menace' obligó al agresor a soltar a la mujer de una forma muy agresiva, golpeándole en la cara y posteriormente lanzándolo contra el suelo en menos de 10 segundos. Tras ser entrevistado por la prensa, Stojnic lamentó la situación que viven las mujeres en su país y en otras partes del mundo.

"Desafortunadamente en nuestro país la violencia contra las mujeres ocurre con frecuencia y mi deber como hombre, ciudadano y propietario de un club es que todos se sientan seguros, y especialmente las mujeres, que pueden ser las hijas, hermanas o madres de alguien", dijo Stojnic, expeleador de UFC.

"Cuando vi las imágenes inmediatamente salí corriendo y reaccioné así para proteger a esa mujer del abusador", agregó.

