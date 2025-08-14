- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
¡Te puedes lesionar jugando Free Fire u otros videojuegos!, por el Dr. Luis Cotillo
El exceso de videojuegos puede causar tendinopatía en manos y muñecas. El Dr. Luis Cotillo explica cómo prevenir y tratar esta lesión cada vez más común.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero hablarte de una lesión que quizá no asocies con el deporte, pero que cada vez vemos más en consulta: la tendinopatía por exceso de videojuegos. Sí, incluso jugando Free Fire u otros títulos populares puedes dañar tus tendones.
De cada cinco pacientes jóvenes que atiendo con dolor en la mano o muñeca, tres llegan con lesiones tendinosas directamente relacionadas con el uso excesivo de mandos, teclados o pantallas táctiles. La tendinopatía es una inflamación o degeneración del tendón que, en este caso, se presenta a nivel de la mano y la muñeca, provocando dolor, rigidez, hormigueo o incluso pérdida de fuerza.
El problema es que, si no se trata a tiempo, la lesión puede volverse crónica y limitar actividades tan simples como escribir, sujetar objetos o practicar deporte. No se trata solo de “descansar un rato” y seguir jugando; muchas veces es necesario un tratamiento médico, fisioterapia e incluso modificaciones en la forma de jugar para evitar que el daño avance.
Si sientes molestias al mover la mano, rigidez al despertar o dolor que aumenta mientras juegas, acude al traumatólogo. Un diagnóstico temprano y un plan de rehabilitación adecuado pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una lesión que te acompañe durante años.
¿Cómo contactar al doctor Luis Cotillo?
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90