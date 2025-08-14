0

¡Te puedes lesionar jugando Free Fire u otros videojuegos!, por el Dr. Luis Cotillo

El exceso de videojuegos puede causar tendinopatía en manos y muñecas. El Dr. Luis Cotillo explica cómo prevenir y tratar esta lesión cada vez más común.

    Dr. Luis Cotillo
    ¡Te puedes lesionar jugando Free Fire u otros videojuegos!, por el Dr. Luis Cotillo
    ¡Te puedes lesionar jugando Free Fire u otros videojuegos!, por el Dr. Luis Cotillo
    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero hablarte de una lesión que quizá no asocies con el deporte, pero que cada vez vemos más en consulta: la tendinopatía por exceso de videojuegos. Sí, incluso jugando Free Fire u otros títulos populares puedes dañar tus tendones.

    De cada cinco pacientes jóvenes que atiendo con dolor en la mano o muñeca, tres llegan con lesiones tendinosas directamente relacionadas con el uso excesivo de mandos, teclados o pantallas táctiles. La tendinopatía es una inflamación o degeneración del tendón que, en este caso, se presenta a nivel de la mano y la muñeca, provocando dolor, rigidez, hormigueo o incluso pérdida de fuerza.

    El problema es que, si no se trata a tiempo, la lesión puede volverse crónica y limitar actividades tan simples como escribir, sujetar objetos o practicar deporte. No se trata solo de “descansar un rato” y seguir jugando; muchas veces es necesario un tratamiento médico, fisioterapia e incluso modificaciones en la forma de jugar para evitar que el daño avance.

    Si sientes molestias al mover la mano, rigidez al despertar o dolor que aumenta mientras juegas, acude al traumatólogo. Un diagnóstico temprano y un plan de rehabilitación adecuado pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una lesión que te acompañe durante años.

    ¿Cómo contactar al doctor Luis Cotillo?

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

