¡Te puedes lesionar jugando Free Fire u otros videojuegos!, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero hablarte de una lesión que quizá no asocies con el deporte, pero que cada vez vemos más en consulta: la tendinopatía por exceso de videojuegos. Sí, incluso jugando Free Fire u otros títulos populares puedes dañar tus tendones.

De cada cinco pacientes jóvenes que atiendo con dolor en la mano o muñeca, tres llegan con lesiones tendinosas directamente relacionadas con el uso excesivo de mandos, teclados o pantallas táctiles. La tendinopatía es una inflamación o degeneración del tendón que, en este caso, se presenta a nivel de la mano y la muñeca, provocando dolor, rigidez, hormigueo o incluso pérdida de fuerza.

El problema es que, si no se trata a tiempo, la lesión puede volverse crónica y limitar actividades tan simples como escribir, sujetar objetos o practicar deporte. No se trata solo de “descansar un rato” y seguir jugando; muchas veces es necesario un tratamiento médico, fisioterapia e incluso modificaciones en la forma de jugar para evitar que el daño avance.

Si sientes molestias al mover la mano, rigidez al despertar o dolor que aumenta mientras juegas, acude al traumatólogo. Un diagnóstico temprano y un plan de rehabilitación adecuado pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una lesión que te acompañe durante años.

¿Cómo contactar al doctor Luis Cotillo?

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: