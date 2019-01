Novak Djokovic: "Me enamoré del tenis desde pequeño"

Novak Djokovic es con total autoridad el número uno del mundo. El serbio viene de derrotar claramente a Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia y en una exclusiva entrevista a un pasapelotas, reveló detalles de su pasión por el deporte de la raqueta.

"Me enamoré del juego y fue como una señal del destino para mí agarrar una raqueta. No heredé ninguna tradición. Nadie había jugado tenis antes en mi familia. Me enamoré del deporte muy temprano y me dediqué completamente a él", señaló.

Después, Djokovic agregó que no existía una razón en particular para inclinar toda su vida en el deporte de sus amores.

"Simplemente sentí que eso es exactamente lo que quería hacer en la vida. Creo que en la vida todo sucede por una razón, y el tenis estaba destinado para mí", detalló el mejor tenista del mundo, que comenzó a prepararse para los ATP Masters 1000 de Indian Wells y Miami que tienen lugar durante el mes de marzo.

Para culminar, el serbio de 31 años resaltó que lo más importante es llevar a cabo cada tarea con amor y alegría.

"Asegúrate de mantener la sonrisa en tu cara. Y si quieres lograr un buen desarrollo profesional, por supuesto, has de saber que hay un largo camino por delante, y muchos momentos difíciles en la vida. Pero lo más importante es creer en ti mismo y recordarte ese amor y pasión por el juego", sentenció.