¿Brock Lesnar y The Undertaker? Los fichajes de AEW, la empresa que busca tumbarse a la WWE

La WWE ha tenido serios problemas de audiencia por algunas historias que no agradaron del todo a sus fanáticos. Sien el 'rey del Wrestling de entretenimiento', la empresa de Vince McMahon puede ver peligrar su monarquía debido a la aparición de All Elite Wrestling (AEW), que desea contratar a dos de sus mejores luchadores: Brock Lesnar y The Undertaker para su roster ofreciendo millonarios contratos.

Por ahora, AEW ha convencido a dos pesos pesados: Chris Jericho, ex WWE, y Kenny Omega, ex NJPW, quienes encabezarán la batalla estelar del Double or Nothing, primer evento PPV de la nueva compañía Wrestling del próximo 25 de mayo a desarrollarse en el MGM Grand Hotel Arena de Las Vegas, Nevada.

Esta será la segunda vez en que Chris Jericho y Kenny Omega se enfrenten en sus carrera. La primera ocasión ocurrió que el evento de New Japan Pro-Wrestling, Wrestle Kingdom 12, donde 'The Cleaner' derrotó a 'Y2J' para quedarse con el cinturón Campeonato de Estados Unidos IWGP.

A falta de confirmarse las contrataciones de Brock Lesnar y The Undertaker, la AEW, que es aliada de la empresa mexicana AAA (Triple A) nos presenta el siguiente roster que podría tener mejor suerte que la WCW, ECW, TNA, ROH o NJPW en su búsqueda de vencer a la legendaria WWE en la lucha por el rating en los Estados Unidos.

Roster Masculino

Cody Rhodes (Executive Vice President)

Matt Jackson (Executive Vice President)

Nick Jackson (Executive Vice President)

Kenny Omega (Executive Vice President)

Chris Jericho

“Hangman” Adam Page

Christopher Daniels (Head of Talent Relations)

Frankie Kazarian

Scorpio Sky

Pentagon Jr.

Rey Fenix

MJF

PAC

Trent Barreta

Chuck Taylor

Jimmy Havoc

Sammy Guevara

Joey Janela

Jungle Boy

Sonny Kiss

Cima

Roster Femenino

Brandi Rhodes (Chief Brand Officer, Talent Scout)

Britt Baker

Penelope Ford

Aja Kong

Yuka Sakazaki

Kylie Rae

Nyla Rose

Otros Roles en la empresa

Alex Marvez (Broadcast Team)

Excalibur (Broadcast Team)

Billy Gunn (Producer/Agent)

BJ Whitmer (Producer/Agent)

Michael Cuellari (Coordinator)

Shahid Khan (Owner)

Tony Khan (President and Chief Executive Officer)

Dana Massie (Chief Merchandise Officer)

Chris Harrington (Vice President of Business Strategy)