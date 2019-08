Basquetbolista dio positivo por embarazo y fue suspendido por dos años

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) suspendió por dos años al basquetbolista estaounidense DJ Cooper al dar positivo en el control antidoping y la causa fue por embarazo, lo que evidenció que la prueba pertenecía a su pareja. ¿Es posible? El ex AS Mónaco intentó burlar a las autoridad pero todo le salió muy mal y no podrá jugar al baloncesto hasta junio del 2020.

Cooper, que nunca jugó en la NBA, se realizó estos análisis debido a que buscaba entrar a la selección de Bosnia. La prueba era necesario ya que era uno de los requisitos fundamental. Sin embargo, tiempo después, el propio basquetbolista reveló que se tomaría un descanso para estar con su familia. Pero todo fue con motivo para ocultar esta verdad. La FIBA halló muestras de ganodotropina coriónica humana o hCG, una hormona producida durante el embarazo por la mujer y no quedó otra que aplicar el castigo.

"Decidí dar un paso atrás del baloncesto y poner fin a mi contrato con el equipo por razones familiares. En el estado actual, mi mente y concentración no son el baloncesto y no quiero ser una causa de interrupción para el equipo... este equipo que amo, este equipo que representa el extraordinario Principado de Mónaco, que me trajo una experiencia de vida única. Este equipo representa una organización profesional dirigida por personas comprometidas, apasionadas y vigorosas", dijo DJ Cooper al salir del club.

Cabe mencionar que DJ Cooper desconocía el embarazado de su esposa. Durante su última campaña, registró 6.7 puntos y 7.2 asistencias tras 26 partidos en la temporada 2017-2018 con el Mónaco.