Emanuel Ginóbili mandó mensaje de concientización por el Coronavirus.

Con el momento que se vive en todo el mundo por el Coronavirus, varios de los personajes del mundo del deporte se han pronunciado en sus redes sociales para concientizar al público a acatar las normas impuestas en cada nación.

Uno de ellos fue la ex figura de la NBA, Emanuel Ginóbili, quien no dudó en mandar un mensaje a todos sus seguidores en medio de la pandemia. “Es hora! Hay que frenar a este virus ya! Vos podés hacer tu parte! #NoSonVacaciones”, señaló Manu en un video que publicó en sus redes.

El argentino también dio algunos consejos para poder prevenir el contagio de esta enfermedad. “Hola a todos, acá les dejo este mensaje para recordarles algunas cositas que seguramente ya escucharon y leyeron en muchos lugares. Primero, lávense muy bien las manos; no se toquen la cara en lo posible; y si tienen que estornudar o toser, (háganlo) en el pliegue del codo”

Así mismo, Ginóbili, resaltó que mantenerse en sus hogares es un factor fundamental para frenar el virus. “Pero a este punto es fundamental que se queden en sus casas. El distanciamiento social es fundamental porque este virus se contagia muy fácilmente y aún sin tener síntomas. Entonces, podés pensar que vos y tus amigos, que en este asado no va a pasar nada, que en este cumpleaños no va a pasar nada, y alguno de ellos tiene ese virus.".

Además, Manu pidió mayor conciencia a las personas, ya que esta enfermedad puede afectar gravemente a las personas de mayor edad. "Te lo pasan a vos, se lo pasas a tu papá, se lo pasas a tu abuelo y ellos sí la pueden pasar mal. Si son muchos haciendo eso, el sistema de salud se puede colapsar porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo”.

Finalmente, el ex San Antonio Spurs indicó que este no es un momento para relajarse por el hecho de haber suspendido los centros de estudio. “Por favor, no son vacaciones. No se cortaron las escuelas y las universidades para irse a la playa o el parque y juntarse como si nada pasara. Es para quedarse en sus casas. Hay que cortar la diseminación de este virus. Por favor, sé solidario, este es el momento. Un abrazo grande”.