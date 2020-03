Primer caso de deportista con coronavirus en Argentina [VIDEO]

El coronavirus sigue avanzando en el mundo. Tras los últimos acontecimientos en muchos países que luchan por frenar al COVID-19, en Argentina se conoció un nuevo caso de contagio en el deporte.

Se trata del destacado basquetbolista Facundo Corvalán, quien es uno de los pocos que milita en el extranjero, exactamente en el Real Canoé de la Liga LEB Oro de la Segunda División de España.

Resulta que el sudamericano presentó los síntomas del coronavirus por lo que acudió con su madre para hacerse la respectiva prueba. A diferencia de su progenitora, él sí dio positivo por lo que tuvo que entrar en cuarentena.

Y es que como España es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, Corvalán se vio afectado y ahora tendrá que estar internado en un conocido hospital de Junín, en Buenos Aires.

“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí. Mi respuesta al virus es excelente y hace tres días que no tengo síntomas. Mañana me volverán a hacer estudios. Mientras, seguiré aislado en el hospital hasta que den negativos. Recién ahí me podré ir a casa y continuar con la cuarentena obligatoria”, declaró el basquetbolista.

Además, Corvalán agregó lo siguiente: “Quiero aclarar y dar tranquilidad diciendo que de nuestra parte hicimos todo bien desde el primer momento para no perjudicar a nadie y tomamos las medidas necesarias”.

Por último, el argentino hizo un llamado al público en general. “En España las medidas de aislamiento se tomaron tarde cuando ya la cantidad de contagios que circulaban eran muy altos y todo se volvió difícil de controlar. Tenemos que tomar conciencia. Estamos a tiempo, todos tenemos que ser responsables”, sentenció Corvalán.

De esta manera, Corvalán se convirtió en el primer deportista en Argentina que tiene el COVID-19 y a nivel global, el cuarto. Anteriormente habían dado positivo el ciclista Maximiliano Richeze y los jugadores Germán Pezzella y Ezequiel Garay.

¿Qué significa Covid 19?

La OMS definió el nombre de covid-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se preocuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Qué hacer en una cuarentena?

Leer libros, hacer ejercicios y ver series o películas se presentan como alternativas.

¿Qué es una cuarentena?

La cuarentena se utiliza en la medicina para aislar a personas de una enfermedad, durante un período de tiempo no especifico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una determinada enfermedad. La primera vez que se utilizó esta denominación fue en el tiempo de la llamada Peste Negra, que provocó más de 150 millones de muertes en todo el mundo durante los años 1347 y 1353.