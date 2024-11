AEW All Out 2021: Adam Cole fue la gran sorpresa de la noche

AEW All Out terminó por todo lo alto. CM Punk volvió a la lucha libre y derrotó a Darby Allin. Sin embargo, la empresa guardó dos bombas para el final.

The First Dance apareció en el NOW Arena, en medio de los gritos de sus fanáticos. Fiel a su estilo, CM Punk dejó un mensaje a la WWE (su ex casa) y señaló que su principal objetivo es hacer grande a las futuras promesas de All Elite Wrestling.