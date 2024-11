Judoca Alonso Wong niega veracidad de acusación en su contra: "Es una injusticia"

El judoca Alonso Wong fue separado de la Federación Deportiva Peruana de Judo por la acusación de agresión que le hizo José Anderson Ramírez Pérez, trabajador de dicha institución, sin embargo, el deportista nacional presentó su descargo para negar aquellos hechos.

"En aquella ocasión, yo le reclamé al trabajador José Anderson Ramírez Pérez del por qué me estaba tomando fotos sin mi consentimiento, a escondidas y en un situación donde me encontraba descansando previo a un entrenamiento", inició el deportista en entrevista a Ovación.

Asimismo, Alonso Wong sostuvo que él fue el que recibió la agresión de parte del denunciante, incluso presentó la versión de sus compañeros, y los exámenes médicos de ambas partes.

"El no tenía ningún derecho a tomarme fotos a escondidas, por ello fui y le reclamé. Él se puso malcriado y me levantó la mano y, en ese momento, yo lo único que hice fue defenderme. Luego me denunciaron en la comisaría por agresión y cuando fuimos al médico legista resulta que yo fui el agraviado porque él me tiró un puñete en la cabeza, detrás de la oreja. Igual yo no me quejé, sin embargo, queda claro que yo en ningún momento lo toqué, porque incluso un compañero mío nos separó luego del intercambio de palabras", declaró.

Certificado médico de José Anderson Ramírez Pérez .

Certificado médico de Alonso Wong.

Dentro de las consecuencias, a las que considera injustas, Wong explicó que se perderá del Panamericano, competencia para la que se preparó durante meses.

"Estoy muy dolido porque me han sacado del Panamericano del cual me estaba preparando de la mejor manera desde el mes de enero. No puede ser que un trabajador que ni si quiera tiene nada que ver con el judo ande acosando a los deportistas tomándoles fotos y menos cuando uno está descansando. Esto no solo pasó conmigo sino también con otros compañeros y ahí lo pueden corroborar porque tengo testigos que han firmado declaración jurada", añadió.

Finalmente sentenció: "Yo espero que se haga justicia porque por un tema de este tipo no me pueden separar. Basta con ver el informe del médico legista para demostrar que yo no agredí a nadie y no entiendo hasta ahora el por qué me han separado. Además, si me están sancionando sin un debido proceso, eso es abuso de autoridad de acuerdo a la ley 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Queda claro también que el acoso psicológico del cual estoy siendo objeto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente, en este deporte, muchos deportistas no dicen nada por miedo a que les quiten el apoyo".

Testimonios a favor de Alonso Wong: