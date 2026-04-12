¡Kimberly García es campeona mundial! Ganó la medalla de oro en el Mundial de Marcha 2026

La atleta peruana Kimberly García ha vuelto a brillar en el ámbito internacional al coronarse bicampeona y establecer un nuevo récord en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos, que tuvo lugar este domingo 12 de abril en Brasilia, Brasil.

Como parte del Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte (IPD), García se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de 21 km —Media Maratón Marcha— al completar el recorrido en 1h35:00. El podio lo completaron la mexicana Alejandra Ortega (1:35:21) y la española Aldara Meilán (1:35:38).

Gracias a este triunfo, la peruana alcanzó su cuarto título mundial, pues anteriormente había ganado el Campeonato Mundial de Atletismo 2022, donde se impuso en las pruebas de 20 km y 35 km, y más tarde en el Mundial de Marcha Atlética 2024, triunfando en los 20 km.

Mundial de Marcha 2026 marcó un hito histórico

La edición 2026 del evento marcó un hito al incluir por primera vez la Media Maratón Marcha en su programa oficial, lo que permitió a García establecer un nuevo récord en esta distancia. En la categoría femenina, destacaron Evelyn Inga, quien finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 1:37:08, Yadira Orihuela en el puesto 30 con 1:43:29, y Mary Luz Andía, que ocupó el lugar 36 con 1:44:46. Estas actuaciones contribuyeron al cuarto puesto de Perú en la clasificación por equipos.

En la categoría masculina de la misma distancia, los competidores incluyeron a Jaime Ccanto, quien terminó en el puesto 35 con un tiempo de 1:34:25, Kevin Cahuana en el 43 con 1:36:05, y Luis Henry Campos en el 48 con 1:38:00. Miguel Quispe, por su parte, fue descalificado debido a infracciones.

La delegación peruana también tuvo participación en otras pruebas del campeonato. En la Maratón Marcha femenina, Estrella Rojas finalizó en el puesto 24 con un tiempo de 3:59:02, mientras que Brigitte Coaquira ocupó el 28 con 4:01:08. En los 10 km Marcha U20 masculina, José Ccoscco llegó en el puesto 13 con un tiempo de 42:46, y en la categoría femenina, Rocío Andía finalizó en el 18 con 50:32, mientras que Lourdes Vega ocupó el 23 con 51:30.