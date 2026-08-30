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La importancia de la fisioterapia luego de cada lesión, por el Dr. Cotillo
La fisioterapia es clave tras una lesión o cirugía. El Dr. Luis Cotillo explica por qué la rehabilitación ayuda a recuperar movilidad, fuerza y función.
Hola, ¿cómo están? Los saluda el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del diario Líbero. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante después de una lesión: la rehabilitación.
Si usted ha tenido una lesión traumatológica, una fractura o incluso ha sido operado y su médico no lo ha derivado a terapia, quiero decirle algo importante: no descuide su recuperación. Todos los días recibo consultas y mensajes de pacientes que me dicen: “Doctor, me operé y mi médico no me dijo qué hacer después”.
Es importante entender que una lesión traumatológica no termina con la cirugía o cuando el hueso consolida. La recuperación debe ir acompañada de un adecuado proceso de fisioterapia para recuperar movilidad, fuerza y función de la zona afectada.
Por eso, si su médico no le recomendó terapia, cuestiónate y consulta con un especialista. Una rehabilitación adecuada es fundamental para recuperar correctamente y volver a tus actividades con seguridad.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
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