3 datos clave que desconocías sobre la artrosis

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero contarte tres cosas que quizás no sabías sobre la artrosis, una enfermedad que puede afectar la movilidad y la calidad de vida de quienes la padecen.

Primero: la artrosis puede provocar un dolor que va de moderado a severo, dependiendo del grado de desgaste de la articulación. En etapas avanzadas, esta molestia puede presentarse incluso durante el reposo y dificultar actividades cotidianas como caminar o subir escaleras.

Segundo: los analgésicos, ampollas o cremas pueden ayudar a controlar temporalmente el dolor, pero no reparan el daño articular. Por eso, es importante no limitarse a combatir los síntomas y buscar una evaluación médica que permita conocer el estado real de la articulación.

Tercero: la artrosis también puede provocar deformidad y limitación funcional. A medida que avanza, puede dificultar cada vez más el movimiento de la articulación afectada. Por ello, ante un dolor persistente o cualquier cambio en la movilidad, es fundamental acudir a un especialista para obtener un diagnóstico oportuno y determinar el tratamiento adecuado.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: