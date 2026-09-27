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3 datos clave que desconocías sobre la artrosis

El Dr. Luis Cotillo explica 3 datos clave sobre la artrosis: la intensidad del dolor, la limitación de los fármacos y la deformidad articular.

    Dr. Luis Cotillo
    Datos clave de la artrosis
    Datos clave de la artrosis
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero contarte tres cosas que quizás no sabías sobre la artrosis, una enfermedad que puede afectar la movilidad y la calidad de vida de quienes la padecen.

    Primero: la artrosis puede provocar un dolor que va de moderado a severo, dependiendo del grado de desgaste de la articulación. En etapas avanzadas, esta molestia puede presentarse incluso durante el reposo y dificultar actividades cotidianas como caminar o subir escaleras.

    Segundo: los analgésicos, ampollas o cremas pueden ayudar a controlar temporalmente el dolor, pero no reparan el daño articular. Por eso, es importante no limitarse a combatir los síntomas y buscar una evaluación médica que permita conocer el estado real de la articulación.

    Tercero: la artrosis también puede provocar deformidad y limitación funcional. A medida que avanza, puede dificultar cada vez más el movimiento de la articulación afectada. Por ello, ante un dolor persistente o cualquier cambio en la movilidad, es fundamental acudir a un especialista para obtener un diagnóstico oportuno y determinar el tratamiento adecuado.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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