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Dormir con dolor en la rodilla no es normal, por el Dr. Cotillo
El Dr. Luis Cotillo explica por qué el dolor nocturno de rodilla no es normal y cuándo acudir al traumatólogo para cuidar tu descanso y salud articular.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre un síntoma que muchas personas suelen ignorar: el dolor de rodilla que aparece cuando estás acostado o que incluso llega a despertarte durante la noche.
Tener dolor nocturno en la rodilla no necesariamente significa que exista una lesión grave. Sin embargo, si esta molestia es frecuente y está alterando tu descanso, es importante identificar qué la está provocando. Puede estar relacionada con diferentes problemas articulares que necesitan ser evaluados.
Dormir con dolor no debería convertirse en algo normal. Muchas personas se acostumbran a las molestias y esperan a que desaparezcan por sí solas, pero retrasar una evaluación puede hacer que el problema avance o termine afectando tus actividades diarias.
Si usted presenta dolor o alguna molestia persistente en la rodilla, no la ignore. Acude a un traumatólogo para conocer la causa y recibir el tratamiento adecuado. Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989 366 436
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