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¿Un cartílago dañado se puede recuperar con medicamentos?
¿Es posible recuperar el cartílago dañado de la rodilla con medicamentos? El doctor Luis Cotillo explica los síntomas, el diagnóstico y cuándo buscar atención.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero responder una pregunta frecuente entre mis pacientes: si tienes una lesión en el cartílago de la rodilla, ¿puedes recuperarlo tomando algún medicamento? La respuesta es que ningún medicamento puede reconstruir por sí solo un cartílago que ya se encuentra severamente dañado.
Si presentas un dolor intenso en la rodilla, acompañado de inflamación o edema, es importante prestar atención. Estos síntomas pueden estar relacionados con una lesión articular que necesita una evaluación especializada. En algunos casos, el desgaste del cartílago puede encontrarse en grados avanzados, como el grado 3 o 4.
Por eso, no debes automedicarte ni esperar a que el dolor desaparezca por sí solo. Lo primero es acudir al traumatólogo para una evaluación clínica y, de ser necesario, realizar estudios complementarios como radiografías o una resonancia magnética para determinar el estado real de la articulación.
Recuerda que cada lesión necesita un tratamiento específico. No descuides tus rodillas y busca atención médica oportunamente. Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte a recuperar tu movilidad y mejorar tu calidad de vida.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989 366 436
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