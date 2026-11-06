Huancayo recibe la última serie de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026

Huancayo vuelve a convertirse en sede de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026 al albergar la Serie D, última etapa clasificatoria de la categoría mayores del 6 al 8 de noviembre, donde cuatro clubes buscarán cerrar su participación en esta fase con los mejores resultados.

Como parte de las actividades previas al inicio de la competencia, este viernes 6 de noviembre se realizó la conferencia de prensa de presentación de la serie, con la participación de representantes de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) y del ámbito deportivo local. La mesa de honor estuvo integrada por Angélica Gavidia, vicepresidenta de la Federación Deportiva Peruana de Basketball; Silvia Ramírez, gerenta de la FDPB; y Henry Norman, directivo de la Liga de Huancayo, quienes acompañaron la presentación oficial de esta última etapa clasificatoria.

Huancayo vuelve a ser sede y recibe la última serie de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026

En esta Serie D participarán los clubes Comunicaciones Basketball de Huancayo, Club Sport Sherekhan de Amarilis, Club Sonics de Huancayo y Club Halcones de Juliaca, que buscarán demostrar su nivel competitivo durante las jornadas de competencia.

Los encuentros se disputarán en el coliseo del colegio PAMER. La programación se iniciará este viernes 6 de noviembre, a las 7.00 p. m., con el enfrentamiento entre Comunicaciones Basketball de Huancayo y Club Sport Sherekhan de Amarilis, mientras que posteriormente, a las 9.00 p. m., se medirán Club Sonics de Huancayo y Club Halcones de Juliaca.

Con esta última serie, la Federación Deportiva Peruana de Basketball culmina la etapa clasificatoria de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026, continuando con su compromiso de promover la competencia de clubes y fortalecer el desarrollo del basketball en las diferentes regiones del país.