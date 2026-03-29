Ignacio Buse vuelve a la arcilla: a qué hora y dónde ver el partido contra Matteo Berrettini

El buen momento de Ignacio Buse podría continuar en el torneo del ATP Marrakech. En primer ronda, 'Nacho' se enfrentará al italiano Matteo Berrettini, a quien superó en Río hace unas semanas y logró acceder a las semifinales de la competición. Ahora, volverán a encontrarse y será otra vez en arcilla.

El arranque de la gira europea sobre arcilla empezó y el peruano Ignacio Buse ya conoce a su rival. El tenista peruano está en Marruecos para disputar el partido ante Matteo Berrettini que se jugará en el Royal Tennis Club de Marrakech.

A qué hora juega Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini y dónde ver

Hasta la fecha, la programación del torneo indica que el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini se jugará el martes 31 de marzo desde las 4.00 a. m. en Perú. Este duelo tiene un punto a favor del tenista peruano, quien lidera la serie por 1-0 tras su reciente victoria en Río de Janeiro, pero el italiano es uno de los favoritos a ganar este torneo por su gran desempeño en polvo de ladrillo.

Por otro lado, de momento no se ha confirmado el canal de transmisión del partido entre Buse ante Berrettini y la organización estaría confirmando la información en las próximas horas.

Asimismo, señalar también que Ignacio Buse también estará disputando la modalidad de dobles en este mismo torneo. Tras realizarse el sorteo, se confirmó que el peruano será dupla con Íñigo Cervantes y en la primera ronda jugarán ante los polacos Karol Drzewiecki y Kamil Majchrzak.

Ignacio Buse jugará otra vez ante Berrettiini.

El ATP Marrakech se disputa entre el 30 de marzo hasta el 5 de abril y se marcará el inicio de la temporada sobre arcilla, una etapa importante para la llegada al Roland Garros, donde estarán los mejores tenistas del mundo.