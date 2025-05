El mercado de pases se abrirá a mediados de año no solamente en la Liga 1, también en otras disciplinas como la Liga Peruana de Vóley, que terminará este mes y los equipos entrarán en receso hasta noviembre o diciembre, cuando empiece la próxima temporada.

A propósito del campeonato del deporte de la net alta, pese a que este todavía no termina, lo cierto es que varios equipos ya comienzan a armar sus plantillas con miras a la temporada y las voleibolistas reciben ofertas para cambiar de aires.

Es el caso de Brenda Lobatón, figura de la Universidad San Martín que viene jugando por el tercer lugar ante Universitario de Deportes, llave que se definirá un extragame. La exjugadora de Alianza Lima dejó entrever que podría dejar a las 'santas' en caso no haya un acuerdo para la renovación.

La 'Canguro' aseguró que si bien todavía espera la llamada desde Santa Anita, ya maneja ofrecimientos de otros clubes, aunque no especificó qué conjuntos la han contactado

"Mi contrato termina fines de mayo y esperemos qué dice San Martín. Hay ofertas, me están escribiendo, pero va a depender de cómo terminemos y si la San Martín quiere que continúe", dijo la punta receptora, quien también habló sobre la chance de ir al exterior.

"Me encantaría ir al extranjero, desde hace tiempo quiero hacerlo, me escribían mucho, pero lamentablemente las lesiones me jugaron una mala pasada. Tengo que estar a mi 100% para ir al extranjero, porque eres un jale y tienes que dar lo mejor de ti", agregó Lobatón.