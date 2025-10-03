Bicampeón peruano rompió el mercado y fichó a figura procedente de la liga de Portugal

0
Club nacional que ganó dos títulos seguidos acaba de fichar a una nombre cuyo último club fue uno que milita en la máxima división de Portugal.

    Wilfredo Inostroza
    Club bicampeón peruana sumará a figura procedente de Portugal
    Club bicampeón peruana sumará a figura procedente de Portugal | Composición: Líbero
    No solo fútbol es popular en el Perú. El voleibol siempre ha sido un deporte que en nuestro país ha tenido muchos adeptos, mismos que se han incrementado con las participaciones de clubes como Alianza Lima y Universitario, que han llenado coliseos durante sus presentaciones en las últimas campañas.

    Mundialista aceptó jugar por Universitario.

    No solo blanquiazules y cremas han reforzado sus plantillas con miras a la Liga Peruana de Vóley, edición 2025-2026, también clubes que aparentemente tenían menor presupuesto, han incorporado importantes figuras.

    Es el caso de Rebaza Acosta, que recientemente anunció el fichaje de Mariane Casas, bloqueadora central de nacionalidad brasileña que tiene 27 años y ha jugado en diferentes equipos de su país.

    El último club de la 'garota' fue el Castêlo da Maia GC, que milita en el Campeonato Nacional de Vóley de Portugal y que ha ganado nueve títulos en su historia.

    Mariane Casas Rebaza Acosta

    Mariane Casas, anunciada en Rebaza Acosta.

    Rebaza Acosta fue bicampeón de la Liga Intermedia de Vóley

    Rebaza Acosta tiene en su palmarés un bicampeonato de la Liga Intermedia de Vóley: 2017 y 2018. Asimismo, juega desde la temporada 2020-2021 en la Liga Peruana de Vóley y en su última campaña terminó en el quinto lugar.

    ¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

    El inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley está programado para el próximo viernes 25 de octubre. Las primeras fechas se jugará en el Coliseo Miguel Grau, del Callao.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    Fútbol Peruano