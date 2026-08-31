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Liga Peruana de Vóley 2026-27: confirman el número de extranjeras que podrán usar los clubes

Atención, los clubes se reunieron para definir la base de reglamentos para la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y uno de los puntos conversados fue el tema de las extranjeras.

Gary Huaman
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 arrancará en la segunda semana de octubre.
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 arrancará en la segunda semana de octubre. | Foto: Liga Peruana de Vóley
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Se van definiendo los detalles de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El último viernes 28 de agosto, los representantes de los clubes se reunieron para analizar las bases de esta nueva temporada, entre ellos, la cantidad de extranjeras permitadas en cancha.

Revisa cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27-

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: incorporaciones, salidas y renovaciones de los clubes

De acuerdo a la información de la periodista Raquel Rodríguez, este fue un punto bastante importante para los equipos debido a las contrataciones que vienen realizando para esta nuevo curso.

Tal como sucedió en la temporada anterior, se mantendrá el máximo de tres voleibolistas foráneas en cancha. Sin embargo, habrá un cambio que solo podrán figurar hasta seis jugadoras extranjeras en la lista de 14 convocadas.

Pero eso no es todo, pues el segundo tema que abordaron en la reunión es la posible inclusión de la selección nacional sub-19 para la Liga Peruana de Vóley 2026-27, pues actualmente tenemos 11 participantes.

Es preciso resaltar que esta propuesta nació del entrenador de la selección, Antonio Rizola, quien señaló que no era viable porque necesitaban la autorización o el acuerdo de los clubes. Ahora, solo falta que confirmen si es que las matadorcias participarán o no.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger, Mafer López-Torres

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT), Paola Villegas

Fichajes de Regatas Lima Vóley: fichajes, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Nicole Abreu, Yujhamy Mosquera, Evelyn Linares, Isabella Carrasco (promovida)

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro, Waleska Toro, Camila Monges

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes y renovaciones

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • César Arrese (DT)

Rumores

  • Nayla Da Silva, Magalí Przylucky, Alondra Alarcón

Salidas

  • Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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