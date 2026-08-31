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Liga Peruana de Vóley 2026-27: confirman el número de extranjeras que podrán usar los clubes
Atención, los clubes se reunieron para definir la base de reglamentos para la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y uno de los puntos conversados fue el tema de las extranjeras.
Se van definiendo los detalles de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El último viernes 28 de agosto, los representantes de los clubes se reunieron para analizar las bases de esta nueva temporada, entre ellos, la cantidad de extranjeras permitadas en cancha.
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De acuerdo a la información de la periodista Raquel Rodríguez, este fue un punto bastante importante para los equipos debido a las contrataciones que vienen realizando para esta nuevo curso.
Tal como sucedió en la temporada anterior, se mantendrá el máximo de tres voleibolistas foráneas en cancha. Sin embargo, habrá un cambio que solo podrán figurar hasta seis jugadoras extranjeras en la lista de 14 convocadas.
Pero eso no es todo, pues el segundo tema que abordaron en la reunión es la posible inclusión de la selección nacional sub-19 para la Liga Peruana de Vóley 2026-27, pues actualmente tenemos 11 participantes.
Es preciso resaltar que esta propuesta nació del entrenador de la selección, Antonio Rizola, quien señaló que no era viable porque necesitaban la autorización o el acuerdo de los clubes. Ahora, solo falta que confirmen si es que las matadorcias participarán o no.
Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.
Renovaciones
- Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas
Salidas
- Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger, Mafer López-Torres
Renovaciones
- Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera
Salidas
- Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT), Paola Villegas
Fichajes de Regatas Lima Vóley: fichajes, salidas y renovaciones
Fichajes
- Nicole Abreu, Yujhamy Mosquera, Evelyn Linares, Isabella Carrasco (promovida)
Renovaciones
- Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro, Waleska Toro, Camila Monges
Salidas
- Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada
Fichajes de Géminis: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón
Renovaciones
- Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente
Salidas
- Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez
Fichajes de Atenea: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero
Renovaciones
- Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli
Renovaciones
- Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro
Salidas
- Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes y renovaciones
Fichajes
- Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo
Renovaciones
- Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada
Salidas
- Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas y renovaciones
Fichajes
- César Arrese (DT)
Rumores
- Nayla Da Silva, Magalí Przylucky, Alondra Alarcón
Salidas
- Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT)
¡Vamos al Circo!
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