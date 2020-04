Hace 14 años Rey Mysterio ganó su primer título mundial en WrestleMania 22 [VIDEO]

La WWE se ha caracterizado por regalar a sus fanáticos momentos inolvidables y que generan una gran emoción y asombro, en especial en WrestleMania, tal como sucedió en la edición 22 cuando Rey Mysterio conquistó su primer título mundial.

En el año 2006, Rey Mysterio recibió un gran empuje, que lo llevó a coronarse como el ganador del Royal Rumble, por lo que, merecidamente, se llevó el boleto para luchar por el Título Mundial de los Pesos Pesados.

En otras palabras, iría a luchar contra el entonces campeón, Kurt Angle, pero, en el evento No Way Out, el luchador de orígenes mexicanos puso en juego su puesto de retador número 1 ante Randy Orton y, finalmente, perdió.

El gerente general de SmackDown, 'Teddy' revisó la lucha y descubrió una trampa de Orton, por lo que decretó que la lucha en Wrestlemania sea una triple amenaza: Kurt Angle (c) vs. Rey Mysterio vs. Randy Orton.

El 2 de abril, un día como hoy pero en el 2006, se desarrolló WrestleMania 22 en el Allstate Arena de Rosemont en Illinois y, frente a más de 17 mil espectadores, Rey Mysterio salió airoso de dicha pelea al hacerle el pin a Randy Orton.

Tras el conteo de tres, Rey Mysterio celebró su victoria. Además, le dedicó su título a Eddie Guerrero, uno de sus mejores amigos, quien había perdido la vida en 2005.

El reinado como campeón de Rey Mysterio duró hasta el 23 de julio de 2006 pues fue derrotado por King Booker —con ayuda de Chavo Guerrero, quien traicionó a Rey— en el evento 'The Breat American Bash'.