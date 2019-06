Dota 2: OG sanciona a Ceb por comentarios ofensivos dirigido a rusos

OG hizo un anuncio sobre la situación de Ceb y el caso de comentarios ofensivos a un jugador ruso. Este hecho ocurrió en una partida pública, Valve le ha pedido a los jugadores mantener su imagen tras el caso de Kuku y la comunidad china de Dota 2.

La organización OG se pronunció sobre el caso de Sébastien y dijo que no pudieron hablar nada sobre el asunto porque esperaron que finalice el torneo ESL One Birmingham 2019. Además, ellos no permitirán ningún caso de de violencia o discriminación en partidas competitivas o públicas por parte de sus jugadores.

Luego del torneo, pudieron conversar con Ceb y conocer su opinión sobre los acontecimientos. Tras haber dado su versión, el equipo decidió imponerle una sanción ya que al ser una figura pública debe cumplir con responsabilidades y de infringirlas tendría sus consecuencias.

Seb entregará todas las ganancias del torneo EPICENTER Major a una organización benéfica de su elección que será publicada. También, será castigado con una multa equivalente a su salario mensual. Además, el castigo garantizará que esta situación nunca vuelva a ocurrir o tendrá un castigo más fuerte.

Con esto OG cerrará el caso de Ceb. Después de dar este ejemplo, la organización OG junto a Virtus.pro estarán jugando un showmatch durante el torneo EPICENTER Major, con el objetivo de mostrar su compromiso de respeto a todas las comunidades de Dota 2 y que la misma comunidad mejore el entorno en las partidas. En los próximos días conoceremos más detalles de este encuentro.

Los jugadores profesionales deberían de mostrar una buena imagen en los torneos como en las partidas públicas de Dota 2. Este es uno de los tantos casos que han tomado fuerza, previamente Kuku fue prohibido de jugar el torneo Chongqing Major en China tras burlarse de esa comunidad con comentarios racistas. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.

EPICENTER Major empezará desde el 22 al 30 de junio