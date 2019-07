Dota 2: Forward Gaming cierra operaciones de organización

Forward Gaming, mediante el dueño David Dashtoyan, anunció el cierre de operaciones. Esto sucedió debido a problemas financieros que vienen trayendo desde el mes de junio, todo ello a pesar de su clasificación al torneo con más premios en esports.

Junto a la pubicación de Twitter anunciando el final de su compañia, publicó un Tweet enlanzando a un comunicado explicando las razones. Aquí menciona con mucho pesar el final de las operaciones de su compañia, debido a problemas financieros desde junio, habían decidido terminar la compañia tras el torneo EPICENTER Major.

Pero, con las clasificatorias a The International 2019 muy cerca decicieron prolongar un poco más. El equipo clasificó al torneo por las regionales de Norteamérica derrotando a J.Storm en la final. Con esto pensaron superar los problemas financieros, pero igual no pudieron lograrlo.

Having only dropped one game in the whole #TI9 NA Qualifiers, @goFORWARDgg secures their spot in Shanghai. We now have all 16 attending teams for the big event!



🇵🇰 @YawaR_YS

🇺🇸 @ccncdota2

🇺🇸 @FWD_Sneyking

🇺🇸 @MSSDota

🇸🇪 @PieLieDieDota

🇨🇦 @Aui_2000 pic.twitter.com/v84mrdS7F0