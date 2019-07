StarCraft: se revela la razón del fallecimiento de iNcontrol

INcontrol, ex jugador y analista de StarCraft, falleció el pasado sábado 20 de julio en condiciones que no habían sido reveladas al público hasta el día de hoy; cuando mediante su cuenta de Twitter se publico un post donde se informaba el motivo del fallecimiento del reconocido analista.

To offer some solace in this time of grief: We've learned that Geoff passed quickly and painlessly from a blood clot in his lungs. He was with friends. He always urged and led us by example to take care of ourselves to the best of our ability. Remember to do that for him today. pic.twitter.com/3TJBtP40If — Geoff Robinson (@iNcontroLTV) July 23, 2019

Según el tweet compartido por la cuenta oficial del analista, su muerte fue producto de un coágulo de sangre en sus pulmones. Lamentablemente, esta no sería el primer coágulo que el jugador habría sufrido, y es que según declaraciones de su ex esposa, Anna Prosser, Robinson ya había tenido experiencias previas con coágulos. Como en el 2013, cuando fue llevado al hospital producto de un coágulo en su pierna.

In 2013, Geoff went to the hospital for pain in his leg and learned it was a blood clot. I remember the doctor explaining to us that usually there’s no pain, and how lucky he was to have caught it. Geoff cited that often, and I never knew someone so steeped in daily gratefulness. https://t.co/Q3blRhLrtO — Anna Prosser (@AnnaProsser) July 23, 2019

Los coágulos son una masa de sangre que ha pasado de estar en estado líquido a sólido, estos coágulos al formarse en las venas impiden la circulación de oxígeno, sangre, etcétera. Estos se producen por diversas causa, siendo las más frecuentes: estar en cama por periodos largos, tener las piernas cruzadas por mucho tiempo o estar sentado por varias horas.

Según los doctores el estilo de vida sedentaria del analista habría tenido gran influencia en la formación de estos coágulos, es por eso que iNcontrol siempre le pidió a todos sus amigos que se cuidaran y no pasaran por lo mismo que él.

Los coágulos se pueden prevenir de diferentes formas, desde usar ropa holgada, para no cortar nosotros mismos la circulación, hasta no estar ni de pie o sentado por más de 1 hora. Incluso una correcta alimentación puede ayudar a prevenir esta mortal condición. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.