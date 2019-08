TI9: conoce a los finalistas del Concurso de Cortos (Parte 1)

The International siempre tiene eventos que llaman mucho la atención a todos los asistentes al evento presencial al igual que a los que lo ven desde la comodidad de su casa. Uno de estos tantos eventos que se realizan, es el famoso Concurso de Cortos. En este, todo fanático de Dota 2, tiene la autorización para utilizar a los personajes, diálogos, etc, para crear un corto que no supere el minuto y medio. Cada año se mandan múltiples cortos a Valve, pero solo los mejores logran competir por el gran premio de 25 000 dólares.

En la siguiente nota, te mostraremos los primeros 10 cortos que se encuentran entre los 21 finalistas. Algunos te harán llorar, otros te harán reír y otros te generarán emociones que no conocias.

The Curse of the Inmortal

En este corto conoceremos la historia de uno de los personajes más característicos de Dota 2. No se trata de un héroe, se trata de Roshan. En este corto conoceremos un poco de la maldición que lo acecha.

Xin

Este corto nos muestra un poco sobre Xin, el Ember Spirit, el cual se enfrentará a un poderoso enemigo en una batalla a muerte.

Never Mind

En este corto, conoceremos a un Sniper un poco torpe y que nos sacará más de una carcajada. Siempre y cuando no sea de nuestro equipo

Commend!

Kunkka se desaparece toda la partida. ¿Qué podría salir mal?

Blooming

Invoker es el protagonista de este tierno corto, que demuestra que lo más importante en el Dota, es el trabajo en equipo y el apoyo entre todos los integrantes del team.

Will of the Lake

Morphling y un creep protagonizan esta tierna historia de amistad y valentía. Mars tiene una aparición muy especial.

The Hole

¿Qué pasaría si los seres humanos tuvieramos los poderes de Dota 2? Descúbrelo en el siguiente corto

Augury Bay

Este corto nos muestra la historia de Timbersaw y su descenso hacia la locura.

Ziplash!

No hay forma de explicar este corto, lo que recomendamos es que lo veas y te rías un rato.

Between The Match

Alguna vez te preguntaste que hacen los héroes entre las partidas de The International. Descúbrelo en el siguiente corto.

Estos han sido los primeros 10 cortos de los 21 elegidos, mañana les compartiremos los últimos 11 para que puedan elegir sus favoritos.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)