Dota 2: ¿Por qué se eligió Estocolmo como sede del TI10?

Era el año 2011 y solamente 16 equipos, todos invitados, competían por un premio de 1 millón de dolares. Ese año, NAVI se volvería en el equipo más grande de Dota 2 a nivel mundial. Han pasado ya 8 años desde que se llevó a cabo en la ciudad de Colonia, Alemania, el primer torneo conocido como The International. Y, el año que viene, nueve años y más de 30 millones de dólares después, The International vuelve a Europa. Un continente que le ha dado mucho al Dota a nivel mundial y que volverá a ser sede del torneo más importante de Dota 2.

Aunque esta vez, será la ciudad de Estocolmo donde se vivirá la fiesta más grande del Dota 2.

¿Por qué Estocolmo?

The International 2020 será el torneo número 10 de The International. Lo que significa que Valve debe estar planeando grandes cosas para este evento. Es por eso que no quiere que nadie se pierda este increíble evento de los esports.

Esta debió ser una de las grandes preocupaciones de Valve al momento de elegir la sede y es que, para nadie es secreto que, a Valve le gusta hacer The International cerca a su sede principal en Seattle.

Lamentablemente, en el 2018, debido al gobierno conservador de los Estados Unidos se originó el temor de que muchos de los jugadores extranjeros no pudieran ingresar al país. Es por eso que, se decidió trasladarlo a la ciudad de Vancouver en Canadá.

A partir de ese momento, se decidió trasladar el mundial a diferentes partes del mundo, este año fue China y el año siguiente se tratará de Europa. Teniendo en cuenta que la mayoría de equipos altamente competitivos son de dicho continente, estos no necesitan visa para ingresar al país. Además, Suecia es uno de los países que menos trámites pide al momento de ingresar al país y casi nunca pide visa para poder ingresar, únicamente pasaporte.

¿Perú necesita visa para ingresar a Suecia?

No, desde el año 2016 ningún ciudadano de nacionalidad peruana necesita visa para ingresar al país europeo. Únicamente su pasaporte actualizado. Esta pregunta surge después del gran desempeño que tuvo el equipo peruano Infamous Gaming este año, y que lo vuelve uno de los favoritos en clasificar a The International 2020 el año que viene.

¿Suecia es potencia en el Dota 2?

Quizás muchos no lo sepan, a menos que lleves buen tiempo en la escena, pero el equipo Alliance es sueco.

Alliance se consagró campeón de The International 2013, tras vencer a NAVI, en una de las finales más intensas de la historia. Incluso, este enfrentamiento es conocido como el "Clásico del Dota"

Eso no es todo, The Final Tribe, también es un equipo conocido dentro de la escena europea. Y, aunque no ha logrado muchos resultados importantes, dentro de su roster se encuentran grandes figuras del Dota 2 como Rasmus "Chessie" Blomdin y Adrian "Era" Kryeziu.

Finalmente, otro gran jugador sueco de Dota 2 es Gustav "s4" Magnusson, el cual ganó el TI 2013 junto a Alliance y a Loda, otro gran jugador del país y que ahora es coach del equipo que lo vio salir campeón.

Sin duda, hacer de Estocolmo sede de The International 2020 ha sido una gran idea por parte de Valve. Y es que la empresa norteamericana se esta preparando, desde ahorita, para conseguir que The International 10 sea la fiesta más grande que los esports hayan visto.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)