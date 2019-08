LoL: Team Liquid se clasifica al Campeonato Mundial

En una final bastante reñida, y que se alargó hasta el quinto juego, el equipo de League of Legends de Team Liquid se consagró campeón de LCS Summer 2019 tras vencer al equipo de Cloud 9 logrando de esta forma clasificar al Campeonato Mundial que se llevará a cabo durante los meses de octubre y noviembre en las ciudades de Berlín, Madrid y París.

Primera partida

La primera partida fue ampliamente dominada por Team Liquid, los que tuvieron control total del juego. Siendo Impact (Aatrox) el jugador más influyente para que su equipo consiguiera la victoria. Durante la partida no hubieron muchos kills, esto debido a que Cloud 9 prefería no tomar las peleas 5 vs 5.

Esto, se convirtió en push por parte de Team Liquid, los cuales consiguieron la victoria en 30 minutos.

Segunda partida

En el segundo juego, el equipo de Cloud 9 salió mucho más agresivo. Svenskeren (Sijuani) rotó durante gran parte del juego temprano, lo que generó que el equipo de la nube consiguiera buenos kills los cuales le sirvieron para construir una pequeña ventaja.

Múltiples veces Cloud 9 intentaría entrar a la base rival, pero estos defendieron muy bien estos intentos. Incluso, Doublelift (Varus), lograría un Quadra Kill para su equipo, lo que hacía pensar en la remontada para Team Liquid.

Sería después de que Team Liquid tomara una mala pelea fuera de la cueva de Baron Nashor, en la que Cloud 9 mataría a todo el equipo, que pudieron entrar a la base y dar por concluida la partida.

Tercera partida

Con el marcador empatado, el enfrentamiento se volvía más intenso. Team Liquid salió más agresivo con la intención de recuperar la ventaja, pero nuevamente las malas decisiones originaron que Cloud 9 los sobrepasara.

Team Liquid decidió tomar una pelea en los exteriores de la cueva del Dragón, justo en ese momento Cloud 9 terminaba con el objetivo y destrozó al equipo del caballo. Después de esto, Cloud 9 no tendría problemas en tomar todas las peleas que le proponía Team Liquid. Finalmente, estos nada pudieron hacer y se vieron sometidos en 25 minutos.

Cuarta partida

Team Liquid necesitaba ganar este juego para poder alargar la serie a un quinto enfrentamiento. Es por eso que, desde el inicio del juego, salieron muy agresivos. Aunque, aprendieron de sus errores y no tomaron las peleas donde no debían tomarlas.

Si bien por un momento la partida estuvo de su lado, Cloud 9 empezó a equiparar las cosas. Esto le duró poco a Cloud 9, y es que Impact (Aatrox) mató al Dragón en el momento oportuno, lo que le permitió a su equipo ganar una pelea que parecía perdida, recuperar la ventaja en el juego y quedarse con la partida después de 33 minutos.

Quinta partida

La última partida fue más anti climática de lo esperado. Team Liquid dominó durante todo el juego y no dejo que Cloud 9 se encontrara con su mejor versión. Finalmente, tras 31 minutos de juego y con marcador de 24- 4, Team Liquid se consagraría campeón de LCS Summer 2019.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)