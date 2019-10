Dota 2 | Beastcoast presenta nueva línea de ropa "Crestburger" con logo de anvorgesa

La organización norteamericana Beastcoast está muy contento con los resultados conseguidos por su nuevo equipo sudamericano de Dota 2 en la clasificatoria a MDL Chengdu. Por tal motivo, han lanzado una colección de ropa con la fusión de ambas mascotas "Crestburger".

anvorgesa están evolucionando!



we go 8-0 in the group stage giving catburger enough exp to evolve into crestburger!



see you tomorrow for the playoffs! pic.twitter.com/NMnWxn6tUE