Dota 2: reacciones de la comunidad y equipos por la victoria de Beastcoast ante Team Nigma invaden las redes

El exconjunto de Anvorgesa, que participó en The International 2019 como Infamos Gaming y que luego fueron fichados por Beastcoast, nos vuelve a sorprender con una importante victoria en Dota 2 contra jugadores campeones de The International 2017 y subcampeones de TI 2019, Team Nigma.

Muchas personas conocidas del medio internacional han resaltado el logro alcanzado por ellos. En redes sociales como Twitter, Facebook o las comunidades de Dota 2 de Reddit destacan el logro a nivel sudamericano alcanzado por nuestros compatriotas.

Reacciones de la comunidad de Dota 2 tras la victoria de Beastcoast

Uno de los analistas y jugador de The International, Ioaniss "Fogged" Loucas, dice en su Twitter: "Beastcoast manda."

Beastcoast bosses — Ioannis Loucas (@Foggeddota) January 22, 2020

La leyenda del cast de Dota 2, David "LD" Gorman, también mostró unas palabras por la épica victoria del conjunto sudamericano: "¡Santos Cielos, beastcoast!"

Daaaamn BeastCoast — David Gorman (@LDeeep) January 22, 2020

Moxxi. la narradora del encuentro y seguidora de la escena sudamericana de Dota 2, también dejó unas bonitas palabras: "Si tu me dijeras años atrás cuando empecé a narrar partidas de Dota sudamericano y que uno de los equipo sudamericanos eliminaría a Kuroky y sus chicos, yo no te hubiera creído. Hoy Beastcoast jugó un increíble Dota y ha ganado el corazón de muchos fans más."

If you had told me a few years ago when I first started casting SA Dota that a SA team would eliminate Kuro and the boys in a bo3, I wouldn’t have believed you. Today @beastcoast played incredible Dota and just won the hearts of even more fans. ❤️ — Moxxi (@MoxxiCasts) January 22, 2020

Los equipos profesionales comentan

Junto a los saludos se sumó Virtus.pro, equipo que fue eliminado por Team Liquid en tremenda partida, diciendo con un claro español "VIVA PERU"



Virtus pro mandó un mensaje hacia Perú. | Foto: Twitter Virtus.pro

Pero, al comentario se unió Team Secret para mencionar que "La maldición de Alianza Lima no es broma". Recordemos, que los fans peruanos estuvieron lanzando estos mensajes en su encuentro de fase de grupos, pero esta vez lo hicieron también con Nigma.

Team Nigma dijo lo siguiente a sus fans: "Nuestro camino en The Dreamleague Major acaba aquí. GGWP a Beastcoast. A todos nuestros fans gracias por todo su apoyo y nos disculpamos por finalizar en los primeros puestos, pero volveremos más fuertes que antes. #StarsAlign."

Our journey in The Dreamleague Major ends here. GGWP to @beastcoast.

To all our fans thanks for all your support and sorry for not finishing on top, but we'll be back stronger than ever.#StarsAlign #DHDL13 pic.twitter.com/vtU1qWQKgc — Team Nigma (@teamnigma) January 22, 2020

La organización Beastcoast mostró este conmovedor mensaje: "Estoy tan orgulloso de nuestros chicos"

i'm so proud of our guys 😭😭😭😭 real #makewaves hours🌊🌊🌊🌊 — beastcoast (@beastcoast) January 22, 2020

Los comentarios más resaltantes de Reddit

Algunos comentarios que destacaron sobre el rendimiento de los jugadores de Beastcoast y la escena sudamericana:

- Vilkacis

Felicidades a Beastcoast. Esta es definitivamente la mejor iteración de Dota sudamericano que hemos visto. Se mantienen fuertes en los juegos difíciles, algo que los escuadrones de SA nunca antes habían podido hacer. Absorbieron varias peleas difíciles en ese juego 3 e hicieron todas las jugadas en la recta final.

Grandes juegos a lo largo de este torneo hasta ahora. Muy competitivo y divertido de ver.

- gu3st12

Honestamente, todo se reduce a que Valve decidió dar cupos de Sudamérica a sus Majors hace mucho tiempo. Fue un movimiento controvertido en ese momento, pero dar a la región la oportunidad de crecer ha demostrado ser relativamente exitoso.

Tomó algunos años, pero se ha vuelto realmente bueno ver cómo la mayoría de las regiones tienen equipos de muy alta calidad.

El próximo encuentro de Beastcoast será contra Invictus Gaming este 24 de enero a las 04:30 am hora Perú. La escuadra peruano-brasileña tendrá la oportunidad de cobrar su revancha del pasado MDL Chengdu Major cuando fueron derrotados por Invictus Gaming y eliminados del torneo.

