League of Legends: European Masters regresará en los próximos días

El torneo de League of Legends responsable de talentos como el jugador de Mad Lions ’Matyas‘ Carzzy ’Orsag, confirma que regresa en las próximas semanas. Así es, el European Masters regresará el próximo mes para ayudar a los talentos emergentes a demostrar su valor en este escenario de los esports.

El torneo, que ha ayudado a 22 jugadores a ingresar a la LEC este año, se jugará online solo debido a la pandemia de coronavirus en curso, esta será producida por el equipo de LEC. Si bien el formato ha cambiado un poco, espera el mismo nivel de juego de algunos de los mejores novatos europeos.

El torneo comenzará el 9 de abril con la etapa de play-ins, aunque esta parte será transmitida por el socio de transmisión de Riot Games. La fase de grupos tendrá lugar del 13 de abril al 2 de mayo, seguida de la etapa de playoff en mayo. Todas estas etapas se transmitirán en el canal oficial de la UE Master.

Aquí está el calendario oficial para el Masters 2020 de la UE:

