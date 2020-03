Dota 2: PSG.LGD no conoce la derrota desde que cambió su alineación

PSG.LGD es una de las organizaciones más importantes de Dota 2 nivel mundial. A pesar de eso, en el último Dota Pro Circuit, no ha tenido el desempeño que muchos esperábamos.

Recordemos que ellos se perdieron la primera Major de forma voluntaria y en las siguientes dos clasificatorias, no consiguieron siquiera llegar a las clasificatorias cerradas de su región. Aunque parece ser que, después de los últimos cambios, las cosas han cambiado para el equipo chino.

Como podemos recordar, hace menos de una semana Chalice fue puesto en la posición de Carry mientras que eLeVeN entró como suplente en la posición de Off. Esto ha generado que, el equipo subcampeón de The International 2018, consiga una racha de 9 enfrentamientos sin perder.

Esta rache empezó en la WeSave! China en donde salió campeón sin perder un solo enfrentamiento. Primero le ganó 2-0 a Invictus Gaming y en la final venció 3-0 a Vici Gaming.

. @LGDgaming became the WeSave! Charity Play champion in the China region! GG #weplay2save pic.twitter.com/7NLIuT8eWr

Sumado a esto, hace unos días se vienen realizando los Playoffs de la China Dota 2 Professional League en donde PSG.LGD ha conseguido llegar a la final sin perder un solo enfrentamiento.

En la primera ronda ganó 2-0 a RNG y en la semifinal venció por el mismo resultado a Invictus Gaming.

Call it now!



PSG.LGD vs @invgaming 2-0

Here we come China Dota 2 Professional League Grand Finals by ImbaTV!



Are we gonna have our second crown soon?#PSGLGD #LGDGaming #LGDWin pic.twitter.com/dmhLGqZGqR