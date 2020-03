Dota 2: VG, Adroit y ex Chaos empiezan con pie derecho en ESL One Los Angeles

Tras muchos días sin competencias de Dota 2, el último torneo LAN fue The Summit 12, los organizadores ESL decidieron regresar con todo. La cancelación de la Major no les impidió continuar con ESL One Los Angeles 2020, pero en formato online y con $375 000 en premios.

Los mejores equipos de Dota 2 en el mundo fueron invitados para pelear por ser el mejor de la región. Veamos los resultados del primer día de competiciones.

ESL One Los Angeles 2020 Online - Fase de Grupos

Este torneo cuenta con formatos un poco distintos dependiendo la región y así empezaron el primer día, 28 de marzo.

SEA (Sureste Asiático)

Muy temprano a las 05:15 a. m. se enfrentaron Team Adroit vs Geek Fam. La escuadra del tiburón pudo ganar sus dos series con Meepo en la primera y Alchemist en la segunda. Por ahora Adroit lidera la tabla de su región.

China

En esta región hay 6 equipos y tuvimos estos encuentros:

- EHOME ganaba su serie contra Newbee por 2-1.

- RNG venció a Invictus Gaming por 2-0 con bastante cautela porque sus encuentros acabaron en 40 minutos.

- Vici Gaming mostró un rostro diferente y ganó su encuentro contra PSG.LGD por 2-1.

Norteamérica

Evil Geniuses aperturó el día contra Quincy Crew (Ex Chaos Esports Club). A pesar de jugar con dos suplentes, que son Bulba y Ryoya (Abed y Ramzes666 no están en EE.UU.), pudieron ganar una partida, donde perdieron por 2-1. Ellos volverán a jugar el lunes y martes.

Sudamérica

Beastcoast inició su camino contra Thunder Predator. Tras varios encuentros jugados en otros torneos, por fin BC pudo ganarle a los hijos del trueno por 2-1 con un comeback liderado por Alchemist de K1 Hector. Ambas escuadras nacionales volverán a jugar lunes y martes.

Europa + CIS

Esta región contará con 16 equipos y jugarán recién el 4 de abril.

Partidas del Día 2 - 29 de marzo

Todas las partidas están en horario Perú, si deseas conocer más del calendario de torneo ingresa aquí:

China

4:00 a. m. – Invictus Gaming vs Newbee

7:00 a. m. – RNG vs Vici Gaming

7:00 a. m. - Ehome vs PSG.LGD

SEA

5:00 a. m. – Fnatic vs BOOM

Sudamérica

8:00 a. m. - FURIA vs NoPing

Norteamérica

11:00 a. m. – Bussines Associates vs Cr4zy

Stream en vivo - ESL One Los Angeles 2020

