Xbox Games Showcase: fecha y hora para conocer lo nuevo de Xbox

Xbox Series X revelará los juegos desarrollados por Xbox Games Studios, el conjunto de estudios adquiridos por Xbox, en una presentación que lleva como nombre "Xbox Games Showcase". La fecha designada para este evento es mañana jueves 23 del presente mes a las 11:00am (hora de Perú). Incluso se confirmó anuncios de juegos third-party (ajenos a los estudios de Xbox).

Thursday, join me for the @Xbox Games Showcase live on @youtubegaming



- Pre-Show with Additional World Premieres

- Showcase with @Halo Infinite Gameplay Reveal

- Post-Show with @aarongreenberg and developers



Watch Live @ 11am ET/8am PT/ 4pm BST:https://t.co/5ehbHPGQur pic.twitter.com/JvslQcUC5W