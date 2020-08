Fall Guys ha sido el juego más descargado en la historia de PlayStation Plus

Nadie actualmente puede poner en duda el éxito de Fall Guys: Ultimate Knockout desde su primer día de salida. Este particular juego, desarrollado por Mediatonic, se las ha arreglado para cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su colorida paleta de colores y su particular acercamiento al género "battle royale" que nos hace recordar a ciertos programas de concurso.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic ! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

Hoy la cuenta de oficial de PlayStation compartió un dato que, si bien no son números concretos, nos permite conocer más acerca de la acogida de Fall Guys en la consola de Sony. Resulta que este juego se ha posicionado como el más descargado en toda la historia de PlayStation Plus. Recordemos que hace unos meses este servicio cumplió diez años, así que es todo un logro si tenemos en cuenta la cantidad de juegos que PlayStation a puesto a disposición de sus usuarios en todo ese tiempo.

Los que sí nos dan números en concreto es el editor de Fall Guys: Devolver Digital. Ellos aprovecharon también para compartir la cifra de la cantidad de unidades vendidas hasta la fecha en Steam e indican que han superado ampliamente sus ventas de la primera semana. Un total de 7 millones de copias han encontrado un dueño en PC ansioso de hacerse con la elusiva corona.

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time!



An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4