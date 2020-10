League of Legends: Fnatic se asegura un lugar en los Playoffs del Worlds 2020

Cada vez falta menos para que la Fase de Grupos del Worlds 2020 llegue a su final. En total serán 8 equipos de League of Legends los que superarán esta etapa del torneo y conseguirán el cupo a la etapa de Playoffs que se jugará en el Pudong Football Stadium de Shanghái donde habrá un aforo limitado de personas.

Durante la madrugada de hoy, dos nuevos equipos consiguieron clasificar a los Playoffs mientras que dos nuevos equipos tuvieron que despedirse del torneo.

Al final del día, los equipos clasificados a los Playoffs fueron Gen.G Esports de Korea del Sur y Fnatic de Europa. Por su parte Team SoloMid, el campeón de Estados Unidos, fue eliminado sin conseguir una sola victoria. Algo que no había sucedido nunca hasta la fecha.

Foto: Liquipedia

De esta forma celebró Fnatic su clasificación a la siguiente etapa del torneo.

Your Fnatic. #AlwaysFnatic



See you in playoffs. #Worlds2020 pic.twitter.com/2xFiGyJUou