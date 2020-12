League of Legends es elegido el mejor esport del año en The Game Awards

El día de hoy se realizaron The Game Awards, el evento más grande de videojuegos a nivel mundial y que es comparado por los Oscars para las películas. Si bien este evento tiene como principal objetivo los videojuegos tradicionales, también le hacen un pequeño espacio a los deportes electrónicos en donde eligen al que ellos consideran el Mejor Esports del año.

El anuncio al Mejor Esport del año se realizó durante el Pre-Show y sin duda, muchos quedaron sorprendidos con la victoria conseguida por League of Legends.

Best eSports Game goes to LoL



Best eSports Coach goes to Zonic



Best eSports Event goes to LoL WC 2020



Best eSports Host goes to Sjokz



Best eSports Team goes to G2 eSports