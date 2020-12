The Game Awards: conoce a los ganadores de todos los premios de la noche

El día de hoy se realizaron The Game Awards, el evento más importante en la industria de los videojuegos a nivel mundial. Este evento, que se realiza en Los Ángeles, y que también es llamado como los Oscars de los videojuegos, nos trajo una gran cantidad de premios y que sorprendieron a todos los videojugadores a nivel mundial.

A continuación, te resumimos todas las categorías y todos los ganadores en cada una de estas.

Lista de ganadores a The Game Awards 2020

Mejor juego como servicio:

-Apex Legends.

-Destiny 2.

-Call of Duty Warzone.

-Fortnite.

-No Man’s Sky. (Ganador)

Mejor multijugador:

-Animal Crossing: New Horizons.

-Among Us. (Ganador)

-Call of Duty: Warzone.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Valorant.

Mejor actuación en videojuego:

-Ashley Johnson (Ellie), The Last of Us Part II.

-Laura Bailey (Abby), The Last of Us Part II. (Ganador)

-Daisuke Tsuji (Jin Sakai), Ghost of Tsushima.

-Logan Cunningham (Hades), Hades.

-Nadji Jeter (Miles Morales), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Mejor dirección de arte:

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima. (Ganador)

-Hades.

-Ori and the Will of the Wisps.

-The Last of Us Part II.

Mejor banda sonora:

-DOOM Eternal.

-Final Fantasy VII Remake. (Ganador)

-Hades.

-Ori and the Will of the Wisps.

-The Last of Us Part II.

Mejor diseño de audio:

-DOOM Eternal.

-Half-Life: Alyx.

-Ghost of Tsushima.

-Resident Evil 3.

-The Last of Us Part II. (Ganador)

Mejor narrativa:

-13 Sentinels: Aegis Rim.

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-The Last of Us Part II. (Ganador)

Mejor juego indie:

-Carrion.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Hades. (Ganador)

-Spelunky 2.

-Spiritfarer.

Mejor juego para móviles:

-Among Us. (Ganador)

-Call of Duty Mobile.

-Genshin Impact.

-Legends of Runeterra.

-Pokémon Café Mix

Mayor impacto social de un juego:

-If found...

-Kentucky Route Zero: TV Edition.

-Spiritfare.

-Tell me why. (Ganador)

-Through the darkest of times.

Mejor creador de contenido:

-Alanah Pearce.

-FaZe Nickmercs.

-Timthetatman.

-Black Girl Gamers.

-Valkyrae. (Ganador)

Mejor juego Esports:

-Call of Duty: Modern Warfare.

-Counter-Strike: Global Offensive.

-Fortnite.

-League of Legends. (Ganador)

-Valorant.

Mejor jugador de Esports:

-Ian “Crimsix” Porter.

-Heo “Showmaker” Su. (Ganador)

-Kim “Canyon” Geon-bu.

-Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro.

-Matthieu “ZywOo” Herbaut.

Mejor juego de realidad virtual:

-Dreams.

-Half-Life: Alyx. (Ganador)

-Marvel's Iron Man VR.

-Star Wars: Squadrons.

-The Walking Dead: Saint's Sinners.

Mejor juego de innovación y accesibilidad:

-Assassin's Creed: Valhalla.

-Grounded.

-Hypedot.

-The Last of Us Part II. (Ganador)

-Watch Dogs: Legion.

Mejor juego de acción:

-DOOM Eternal.

-Hades. (Ganador)

-Half-Life: Alyx.

-Nioh 2.

-Street of Rage 4.

Mejor juego de acción y aventura:

-Assassin's Creed Valhalla.

-Ghost of Tsushima.

-Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

-Ori and the Will of the Wisps.

-Star Wars Jedi: Fallen Order.

-The Last of Us Part II. (Ganador)

Mejor juego de rol:

-Final Fantasy VII Remake. (Ganador)

-Genshin Impact.

-Persona 5 Royal.

-Wasteland 3.

-Yakuza: Like a Dragon.

Mejor juego de pelea:

-Granblue Fantasy: Versus.

-Mortal Kombat 11 Ultimate. (Ganador)

-Street Fighter V: Champion Edition.

-One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

-Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r].

Mejor juego familiar:

-Animal Crossing: New Horizons. (Ganador)

-Crash Bandicoot 4: It's About Time.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Mario Kart Live: Home Circuit.

-Minecraft Dungeons.

-Paper Mario: The Origami King.

Mejor juego de simulación o estrategia:

-Crusader Kings III.

-Desperados III.

-Gears Tactics.

-Microsoft Flight Simulator. (Ganador)

-XCOM: Chimera Squad.

Mejor juego de deportes:

-Dirt 5.

-F1 2020.

-FIFA 21.

-NBA 2K21.

-Tony Hawk's Pro Skater 1+2. (Ganador)

Mejor dirección de juego:

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-Half-Life: Alyx.

-The Last of Us Part II.

Juego del año (GOTY):

-Animal Crossing: New Horizons.

-DOOM Eternal.

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-The Last of Us Part II.

