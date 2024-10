Call of Duty Mobile: así puedes conseguir la nuke

En Call of Duty Mobile no solo está presente, ahora se le ha agregado una animación inédita que puede apreciarse durante la "kill cam". Un detalle curioso, considerando que en los tiempos de MW, lanzar una bomba nuclear, significaba la victoria instantánea de un equipo o jugador. ¿Es difícil conseguirla? En absoluto, y aquí te contamos los detalles.

La bomba nuclear no es como cualquier otra racha en Call of Duty Mobile, ya que no aparecerá para seleccionarla desde el menú del juego. Para poder desbloquearla, solo necesitas realizar 20 muertes seguidas y sin morir. Estas eliminaciones tendrás que hacerlas utilizando tus armas, ya que si matas con una killstreak, no te contarán la muerte.