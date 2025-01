Organización de Esports pierde 8 millones de dólares en el 2021

OverActive Media , una organización canadiense de Esports que tiene equipos de Overwatch y Call of Duty, ha revelado que perdió 8 millones de dólares en lo que va del 2021. Sin embargo, lo curioso es que esta no es la primera vez que la compañía pierde dinero. A raíz de la pandemia de COVID-19, la organización lamentablemente perdió 16 millones de dólares en el 2020. Sin duda alguna, es un momento difícil para estar en el negocio de los Esports.

La compañía es dueña de tres marcas: Toronto Defiant, Toronto Ultra, y MAD Lions. De hecho, no solo están presentes en Overwatch y Call of Duty, sino también en la Liga Europea de League of Legends, y hasta en Flashpoint.