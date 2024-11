Dota 2: Infamous empató en su primer encuentro de la BTS Pro Series 8

El equipo de Dota 2 Infamous (también conocido actualmente como INF.UESPORTS) quedó 1-1 en su primera presentación en la BTS Pro Series 8, el torneo organizado por Beyond the Summit. El equipo, que cuenta con la participación de los peruanos Lumière, Accel, Sacred y Alone, además del boliviano Michael-, no pudo sumar su primera victoria frente al equipo norteamericano 4Zoomers, que se mostró sólido durante todo el encuentro y permanece en el segundo puesto en la tabla.