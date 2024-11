Dota 2: TNC Predator deja ir a todo su plantel profesional

Cabe resaltar que esta decisión llega después de que TNC Predator no lograra clasificar a The International por primera vez desde el 2015, pues perdió en la etapa clasificatoria por 3-2 ante Fnatic. Sin duda alguna, esto causó decepción entre sus fans y la organización, lo cual puede haber influenciado la decisión de empezar desde cero. Sin embargo, aún no se ha mencionado si es que TNC Predator ya no va a contar con un equipo de Dota 2, o si van a reclutar nuevos jugadores.