ElZeein revela que se descompensó tras recorrido con Speed en Lima: "Comí algo contaminado"

La llegada de Speed a Lima causó un alboroto total en toda la capital y es que miles de personas no quisieron perder la oportunidad de ofrecerle un regalo conmemorativo del país, mientras que otros solo querían una fotografía. El tour estuvo a cargo de ElZeein , quien se encargó de que todo vaya en orden y siga una ruta específica .

El famoso youtuber peruano reveló que tuvo que aguantar el malestar para no interrumpir el recorrido y que habría perdido incluso 3 kilos por la descompensación. "Fue muy complicado, porque no dormí, estuve despertándome toda la madrugada. En todo el tour solo quise ir al baño, pero lo aguanté. Sigo mal, he comido algo contaminado”, señaló.