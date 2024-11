Twisted Metal: Anthony Mackie de Marvel se une a la serie live action

Foto: Composición

Además de Twisted Metal, PlayStation Productions se encuentra detrás de la próxima serie basada en The Last of Us en conjunto con HBO. Dicho show que adapta el conocido videojuego de Naughty Dog ya está en plena grabación, y se espera su llegada para 2022. No ha trascendido detalles sobre una fecha tentativa para el live action de Twisted Metal, pero se oyen rumores sobre la posibilidad de un nuevo juego para PS5 que llegaría junto al estreno de dicha serie.